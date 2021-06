Serie Biergärten in der Region : Ein Bierchen mit Blick aufs Wasser

Jennifer, Frank und Johannes Maringer aus Haustadt (von rechts nach links) genießen die Gastlichkeit und das Seepanorama auf der Terrasse des Maison au Lac, mit auf dem Foto Restaurantleiterin Jolanda Rollinger. Foto: Oliver Morguet

Losheim am See Der Name ist Programm: Der Biergarten des Maison au Lac (Haus am See) empfängt seine Gäste mit einem herrlichen Blick aufs Wasser.