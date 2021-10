Sie rückt auf den Platz von Oskar Lafontaine : Linke in Merzig-Wadern: Dagmar Ensch-Engel führt die Liste an

Die Delegierten der Linkspartei wählten in Beckingen ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Landtagswahl (von links): Frank Hackenberger, Lisa Wagner, Mark Scheibel, Dagmar Ensch-Engel und Peter Michely Foto: nb

Merzig-Wadern Vor dem Hintergrund des parteiinternen Streits bei den Linken wurde am Wochenende Dagmar Ensch-Engel bei der Wahlkreisversammlung der Partei an Nummer eins der Kreisliste von Saarlouis und Merzig-Wadern gewählt. So lief die Versammlung ab.