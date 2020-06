Kostenpflichtiger Inhalt: Eichenprozessionsspinner : Giftige Raupen in allen Kommunen im Kreis Merzig-Wadern gesichtet

Die Raupen des Eichenprozessionsspinners sind derzeit wieder an vielen Stellen des Kreises Merzig-Wadern unterwegs. Die Brennhaare der Tierchen können für den Menschen gefährlich sein. Foto: dpa/Patrick Pleul

Merzig-Wadern Auch in diesem Jahr sind die Raupen des Eichenprozessionsspinners wieder aktiv. Alle Städte und Gemeinden melden Sichtungen.

Von Dirk Ley

Noch vor einigen Tagen konnte Klaus Barth, Leiter des Bau- und Umweltamtes der Gemeinde Weiskirchen, keine Sichtung des Eichenprozessionsspinners in seiner Kommune feststellen. Doch das hat sich mittlerweile grundlegend geändert, wie er im Gespräch mit der SZ berichtet. So sei das Insekt mittlerweile in allen Ortsteilen aufgetaucht. Die Gemeinde sei dabei, den Eichenprozessionsspinner an sensiblen Stellen zu entfernen. Er ergänzt: „Dort, wo wir nicht direkt tätig werden können, stellen wir Hinweisschilder auf.“ Barth erklärt, dass bereits im Vorfeld der ersten Sichtungen präventive Maßnahmen getroffen worden seien. Dort, wo im vergangenen Jahr Nester waren, würden Mittel gespritzt, um das Auftauchen des Eichenprozessionsspinners zu verhindern.

Auch in Mettlach hat die Gemeinde präventiv gehandelt. Bürgermeister Daniel Kiefer erläutert das Vorgehen: „Darüber hinaus sei noch zu erwähnen, dass vorsorglich im Frühjahr zirka 50 Bäume an prägnanten Stellen im gesamten Gemeindegebiet mit einem speziellen Mittel eingesprüht wurden, um einem Befall vorzubeugen“. Wenn der Eichenprozessionsspinner doch auftauche, dann werde „der Befall durch unsere Fachleute begutachtet und die entsprechenden Stellen abgesperrt“, sagt Kiefer. Außerdem sollen Hinweisschilder die Bevölkerung vor dem gefährlichen Insekt warnen. Bei Bäumen, die sich an prekären Stellen befinden, führten Experten eine Absaugung durch. Unter „prekären Stellen“ versteht die Gemeinde Mettlach Bushaltestellen, Kinderspielplätze, Schulen und Kindergärten. Der Eichenprozessionsspinner ist in Mettlach bislang in den Ortsteilen Orscholz, Mettlach und Nohn sowie am Leinpfad an der Saarschleife gesichtet worden.

In Losheim am See ist mit dem Stauseerundweg ebenfalls ein Wanderweg betroffen. So sei das giftige Insekt am Parkplatz gegenüber der Brauerei aufgetaucht. Torsten Kreutz vom Liegenschafts- und Umweltamt sagt, dass die Gemeinde Losheim am See eine Fachfirma mit der Beseitigung beauftragt habe. Weiterhin sei der Eichenprozessionsspinner in Bachem um die Schule herum beobachtet worden. Und in Niederlosheim sei das Insekt „durch unseren Bauhof vorschriftsmäßig entfernt worden“, ergänzt Kreutz. Ihm sei zudem aufgefallen, dass viele Menschen im Moment die Gespinstmotte mit dem Eichenprozessionsspinner verwechselten.

Warnschilder weisen unter anderem an Bäumen in Saarfels auf den Eichenprozessionsspinner hin. Foto: Barbara Scherer

In der Kreisstadt Merzig kümmert sich indes der Gärtnermeister des Baubetriebshofes um die vom Eichenprozessionsspinner befallenen Bäume. Stephan Fandel, der Pressesprecher der Kreisstadt, beschreibt das weitere Vorgehen wie folgt: „Wird ein Befall festgestellt, wird der Bereich großflächig mit Warnband abgesichert, das speziell auf die Gefahr des Eichenprozessionsspinners hinweist.“ Bislang ist das Insekt in den Stadtteilen Bietzen, Harlingen, Mechern, Schwemlingen sowie in Wellingen in Richtung der Steine an der Grenze gesichtet worden. Fandel erklärt weiter, dass im Bereich von Kinderspielplätzen, Schulgeländen, Kindergärten und an innerörtlichen Fußwegen externe Fachfirmen im Auftrag der Stadt die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners übernehmen.

Die Stadt Wadern setzt ebenso auf Fachfirmen, um den Eichenprozessionsspinner zu beseitigen. Wolfgang Birtel von der Ortspolizeibehörde Wadern nennt als Beispiel den Kindergarten in Noswendel, wo das Insekt aufgetaucht war. Zum Schutz der Bevölkerung habe die Ortspolizeibehörde die betroffenen Abschnitte abgesperrt und dort Warnschilder mit Aufschriften wie zum Beispiel „Achtung Gefahr!“ angebracht. Birtel zufolge sind Bäume in allen Stadtteilen „querbeet“ betroffen.

In Perl werde der Eichenprozessionsspinner ebenfalls häufig gesichtet, wie Michael Hermann berichtet. Hermann ist bei der Gemeinde für Forst, Naturschutz und Jagdwesen zuständig und verweist beispielsweise auf die Ortsteile Besch, Perl und Oberleuken. Ob die Gemeinde Perl den Eichenprozessionsspinner bekämpfe oder auf Absperrungen setze, sei vom Einzelfall abhängig. So werde das Insekt in der Nähe von Bänken und Wanderwegen beseitigt. Hermann gibt jedoch gleichzeitig zu bedenken: „Man kann ihn nicht überall bekämpfen. Manche Bäume können bis zu 30 Meter hoch werden.“

Warnschilder weisen an gesperrten Bäumen in Saarfels auf den Eichenprozessionsspinner hin. Foto: Barbara Scherer Foto: Barbara Scherer