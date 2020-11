Kostenpflichtiger Inhalt: Lockdown-Tagebuch : Es bleibt ein seltsames Gefühl

KK-Marcel Graus.jpg Foto: SZ/Lorenz, Robby

Als Fußball-Fan habe ich am vergangenen Wochenende wieder vor dem Fernseher gesessen und bei den Spielen der Bundesliga und 2. Liga mitgefiebert. Doch an den Anblick von leeren Tribünen in den Stadien werde ich mich nicht gewöhnen können.