Kostenpflichtiger Inhalt: Serie „Vor Jahr und Tag“ : Ein kleines Puzzlestück einer großen Idee

So berichtete die SZ im Frühjahr 2019 über das Thema. Foto: Repro SZ

Schengen Vor rund einem Jahr hat die Arbeitsgruppe „Politische Bildung in der Großregion“ ihre Arbeit aufgenommen. Einiges wurde seither angestoßen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Ley

„Was lag also näher, als sich zu einem informellen Netzwerk zusammenzuschließen und gemeinsam zu denken?“ Mit diesen Worten kommentierte Marc Schoentgen (siehe Info) vor rund einem Jahr die Gründung der Arbeitsgruppe „Politische Bildung in der Großregion“, deren Sprecher er ist. Die SZ berichtete damals unter dem Titel „Politische Bildung über die Grenzen hinweg“ über die Anfänge dieses Projektes. Wir haben nachgefragt, was aus der Arbeitsgruppe in der Zwischenzeit geworden ist.

Nach dem Selbstverständnis von „Politische Bildung in der Großregion“ gefragt, sagt Schoentgen heute: „Wir verstehen uns als Ansprechpartner für Institutionen in der Großregion“ – Einrichtungen wie etwa den Interregionalen Parlamentarierrat. Das Ziel sei die Vernetzung der Institutionen untereinander, so Schoentgen. Dabei nehme die Arbeitsgruppe die Rolle einer Denkfabrik ein und fungiere als Ideengeber. Sie wirke im Hintergrund und bleibe unter dem Radar der Öffentlichkeit: „Wir sehen uns als ein kleines Puzzlestück der großen Idee einer Europäischen Zentrale für politische Bildung“, führt Schoentgen aus.

Marc Schoentgen Marc Schoentgen ist Direktor des Zentrums fir politesch Bildung (ZpB) in Walferdingen (Luxemburg). Das ZpB verfolgt eigenen Worten zufolge das Ziel, „zu einem besseren Verständnis von Politik und Demokratie und der aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen“ beizutragen. Und im Leitbild heißt es: „Politische Bildung ist Bestandteil einer modernen Demokratie und trägt zur Gestaltung einer demokratischen und offenen Gesellschaft bei.“

Die Arbeitsgruppe hofft eigenen Angaben zufolge auf Synergieeffekte, die in länderübergreifenden Projekten zum Ausdruck kommen sollen. Ein Beispiel hierfür ist ein Puzzle zum Kennenlernen der Großregion. Schoentgen erklärt: „Die Teilregionen machen Werbung dafür und verteilen es.“ Zudem hat „Politische Bildung in der Großregion“ eine zweisprachige Ausstellung zum Thema „Grenzen“ organisiert. Diese hat bereits in Luxemburg und Ostbelgien (Eupen) Station gemacht. Sie soll noch in diesem Jahr im Mainzer Landtag gezeigt werden.

Ein weiteres Projekt, das von der Arbeitsgruppe entwickelt wurde, ist eine trinationale Lehrerfortbildung. Pädagogen sind laut Schoentgen eine wichtige Zielgruppe für „Politische Bildung in der Großregion“. So erstelle die Arbeitsgruppe Produkte, die von Lehrern in allen Teilen der Großregion im Unterricht benutzt werden könnten. Durch gemeinsame Projekte und Begegnungen soll ein Bewusstsein für die Großregion geschaffen werden. Das Motto lautet „Ideen austauschen und eine gemeinsame Sprache finden“.

Schoentgen ist davon überzeugt, dass politische Bildung einen wichtigen Beitrag zum Verständnis von aktuellen Problemen leisten könne. Hierzu zählt er zum Beispiel die Frage nach der Zukunft Europas. Radikalisierungstendenzen, die Verbreitung von Fake News sowie zunehmende Zweifel an der Demokratie bereiten ihm ebenfalls Sorge. Außerdem stellt er die Frage in den Raum, was die aktuelle Krise für die Demokratie bedeutet.