„Uns geht es darum, dass wir den Tod nicht totschweigen“ Lebenshilfe Obere Saar begleitet behinderte Menschen auf besondere Weise beim Thema Tod

Es ist eine besondere Trauergemeinde, die sich an diesem Morgen auf dem Waldfriedhof in Kleinblittersdorf im Saarland am Grab von Jürgen versammelt. Niemand der Teilnehmer ist mit ihm verwandt gewesen, und doch fühlen sich alle wie Angehörige. Denn der 66-Jährige, der im Oktober überraschend verstorben war, lebte wie sie in der Wohnanlage Rexroth-Höhe, einer Einrichtung der Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung Obere Saar e.V. „Wir sind halt wirklich wie eine große Familie. Manche haben sonst niemanden“, sagt Matthias Wehr, Diplom-Religionspädagoge, der die Gedenkansprache hält.