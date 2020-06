Berlin/Saarbrücken In Kliniken bundesweit entspannt sich die Lage. Auf Intensivstationen im Saarland liegen vier Corona-Betroffene.

Laut dem Register der Deutschen interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) waren am Dienstag 689 an Covid-19 erkrankte Menschen auf Intensivstationen in Deutschland in Betreuung, etwa die Hälfte von ihnen wurde beatmet. Mitte April waren es zeitweise noch mehr als 2900 Patienten. Im Saarland wurden gestern noch vier Menschen wegen Covid-19 intensivmedizinisch versorgt, am Tag davor waren es fünf, Mitte vergangener Woche sieben, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Der Höchststand bei Intensivpatienten an Saar-Kliniken wurde am 8. April mit 71 gemeldet.