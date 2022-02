Mitglieder der Gruppe Seebrücke Saar gedenken am Samstag (19.02.2022) am Brunnen auf dem St. Johanner Markt in Saarbrücken anlässlich des zweiten Jahrestags der Terroranschlags von Hanau den Opfern des Attentats. An den Porträts der Ermordeten legen sie Nelken und Rosen nieder. Foto: BeckerBredel