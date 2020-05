Kostenpflichtiger Inhalt: Probleme im Elternhaus : Wenn Eltern ihre Kinder vom Lernen abhalten

Wenn nach dem Ende der Corona-Pandemie Stühle in Grundschulen leer bleiben, sucht in Saarbrücken ein Schulsozialarbeiter die Familen auf. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Saarbrücken In vier Saarbrücker Grundschulen ist die Zahl der amtlich so genannten „Schulverweigerer“ erschreckend hoch. Deshalb soll ein Sozialarbeiter den Eltern ins Gewissen reden, damit sie die Zukunft ihrer Kinder nicht verbauen.

Nahezu jeder Schüler schwänzt im Laufe seiner Schulkarriere die eine oder andere Unterrichtsstunde. Das ist kein neues Phänomen und zieht sich durch alle Schulformen. Problematisch wird es jedoch, wenn Schüler bereits im Grundschulalter regelmäßig dem Unterricht fernbleiben. An vier Grundschulen im unteren Malstatt und in Burbach ist genau das zu beobachten, wie die Regionalverbandsversammlung in einem Schreiben mitteilt. Betroffen seien vor allem die Grundschulen Kirchberg, Wallenbaum, Weyersberg und Füllengarten.

Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, stellt der Regionalverband Geld bereit, um einen Projektmitarbeiter zu finanzieren, der dann zum Einsatz kommt, wenn Lehrkräfte und Schulsozialarbeiter ihre Möglichkeiten ausgeschöpft haben. Laut Lars Weber, Pressesprecher im Regionalverband, koste das Projekt „maximal 40 000 Euro im Jahr“. Derzeit läuft eine Stellenausschreibung, der zukünftige Mitarbeiter soll seine Arbeit nach den Sommerferien beginnen, die Regionalverbandsversammlung hat dem Vorschlag aus der Verwaltung am Donnerstag zugestimmt. Ziel des Projektes ist es, Eltern und Kinder davon zu überzeugen, dass ein regelmäßiger Schulbesuch wichtig ist. Ein Akzent liege besonders auf der sogenannten „aufsuchenden Arbeit“, der Schulsozialarbeiter soll also mit Eltern in Kontakt treten und „familiäre und soziale Probleme“ aufarbeiten. Das Projekt geht auf einen Antrag der Landtagsfraktionen von CDU und SPD von 2019 zurück.

Stefan Behr, Chef des Kinderschutzbunds Saar, kennt die Probleme in den Familien. Häufig seien psychische Erkrankungen und Suchterkrankungen der Eltern eine Ursache, warum Kinder nicht in der Schule auftauchten. „Für Kinder ist alles normal, was sie in ihrem Zuhause erleben“, sagt Behr. „In nahezu jeder Schulklasse finden Sie mindestens ein Kind mit einem solchen Hintergrund.“

Laut Marija Herceg, Sprecherin des Bildungsministeriums im Saarland, gebe es zwar juristische Vorgaben zur Schulpflicht und die Möglichkeit der Sanktionierung, ein zu hartes Durchgreifen sei aber oft kontraproduktiv. Das Ministerium betrachte dann eher den Einzelfall und adressiere die individuellen Probleme. „Ein einheitliches Vorgehen gibt es in den Fällen der Schulverweigerung nicht. Sofern vereinzelt solche Fälle an die Schulaufsichtsbehörde herangetragen werden, wird auch auf dieser Ebene alles versucht, die Eltern von der Erfüllung der Schulpflicht zu überzeugen, ohne weitere Maßnahmen ergreifen zu müssen“, sagt Herceg. Vor der Corona-Pandemie habe es zwei Fälle im Saarland gegeben, in denen die Schulaufsicht habe eingreifen müssen.

In den vier Grundschulen in Malstatt und Burbach sind es deutlich mehr. Das geht aus gemeinsamen Beobachtungen des Sozialen Dienstes des Jugendamtes, der Kontaktpolizei, der Schulsozialarbeit, der Schulleitungen und des Schulpsychologischen Dienstes hervor. Genaue Zahlen liegen nicht vor, da die Schulen keine Gesamtstatistik führen. Die Grundschule Kirchberg habe vor allem Beratungsbedarf angemeldet. „Präsenzzeit mit dem Bedarf an aufsuchender Arbeit haben die Grundschulen Weyersberg, Füllengarten und Wallenbaum gemeldet“, sagt Weber. An den genannten Grundschulen bestehe die Schülerschaft aus Kindern 30 verschiedener Nationen, darunter viele Flüchtlings- und Zuwandererkinder ohne Deutschkenntnisse. „Die Schulen behelfen sich mit Sprachmittlern, haben selbst Lehrkräfte mit Migrationshintergrund oder Modellprojekte zur Behebung der Sprach -und Kulturbarriere installiert“, sagt Weber. Dennoch sei bei vielen Eltern zu beobachten, dass sie wenig Wert darauf legten, dass ihre Kinder regelmäßig zur Schule gingen. Auch bei Kindern aus deutschen Familien trete das Problem auf, wenn finanzielle Sorgen in den Familien herrschten oder die Eltern aus bildungsfernen Schichten stammten. Häufig gebe es in diesen Fällen ein grundsätzliches Misstrauen gegenüber dem Schulsystem. Doch auch äußere Umstände wie etwa Schichtarbeit führten dazu, dass die Eltern einen regelmäßigen Schulbesuch ihrer Kinder nicht sicherstellen könnten. „In manchen Familien stößt man an die Grenzen des Möglichen“, erklärt Stefan Behr vom Kinderschutzbund. Dass Schulkinder von sich aus die Schule meiden, komme zwar auch vor, jedoch vergleichsweise selten. Die Gründe seien dann meist Angst vor der Sprachbarriere, Trennungsangst von den Eltern oder Scham wegen ihrer Kleidung oder fehlendem Schulmaterial.