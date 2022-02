Designierte Bundesvorsitzende mit dabei : „Starke Stimme im Landtag“ – Saar-Grüne läuten Wahlkampf ein

Foto: dpa/Oliver Dietze

Saarbrücken Pandemiebedingt digital fand am Dienstagabend der Wahlkampfauftakt der Grünen im Saarland für die Landtagswahl am 27. März statt. Mit dabei neben den Spitzenkandidatinnen auch die designierte Bundesvorsitzende Ricarda Lang. So lief die Veranstaltung ab.