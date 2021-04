Kostenpflichtiger Inhalt: Wann sind die Gefängnisse dran? : Häftlinge im Saarland noch ohne Impfung

Die Justizvollzugsanstalt Saarbrücken, im Volksmund Lerchesflur genannt, ist das größte Gefängnis im Land. Foto: Ruppenthal

Saarbrücken/Ottweiler/Zweibrücken Das Tempo beim Impfen zog zuletzt richtig an. Im Justizvollzug ist davon noch nichts zu spüren. Die Häftlinge in den Saar-Gefängnissen haben noch keinen Corona-Schutz erhalten. Das Gefängnis Zweibrücken in Rheinland-Pfalz impft seine Insassen dagegen schon. Wenn auch zunächst nur wenige.