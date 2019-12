Saarbrücken Feuerwerke sind nicht nur an Silvester ein Hingucker. Wer auf seiner Privatfeier ein solches Highlight plant, muss jedoch einiges beachten.

Ob beim jährlichen Saarspektakel oder am 14. Juli, dem Nationalfeiertag Frankreichs: In Saarbrücken werden auch außerhalb der Silvesternacht viele Raketen in die Luft geschossen, die sogenannten „Kleinfeuerwerke“. Dazu gehören unter anderem Batteriefeuerwerke, Raketen, Fontänen und ähnliche Artikel, von denen ein relativ geringer Lärmpegel, sowie eine vergleichsweise geringe Gefahr ausgeht.

Der Erwerb der Raketen ist laut Gesetz nur innerhalb der letzten drei Verkaufstage eines Jahres erlaubt, und die Verwendung begrenzt sich auf die Zeit zwischen dem 30. Dezember und dem 2. Januar. Wer außerhalb dieses Zeitraums ein „Kleinfeuerwerk“ abbrennen möchte, muss nach dem Sprengstoffgesetz einen Ausnahmeantrag stellen. In Saarbrücken wurden dieses Jahr 21 Sondergenehmigungen für private Veranstaltungen wie beispielsweise Hochzeiten oder Geburtstage erteilt, im Kreis Neunkirchen waren es acht, in Saarlouis sieben.

Die maximale Brenndauer des Feuerwerks ist je nach Gemeinde ebenfalls begrenzt, in Neunkirchen darf dieses bis zu 30 Minuten lang sein, in Saarlouis nur 15 Minuten, in Saarbrücken gerade mal zehn. Grundsätzlich muss das Feuerwerk bis 22 Uhr beendet sein. In den Sommermonaten kann es Ausnahmen geben. Hat man eine Genehmigung in der Tasche, können die unterschiedlichsten Feuerwerkssorten abgeschossen werden, zum Beispiel Batteriefeuerwerke, Raketen und Fontänen.