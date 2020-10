Ein Tribut-Album für Marc Bolan : „Du bist gebaut wie ein Auto – Du hast eine Radkappe“

Marc Bolan Foto: Danny Fields/Gloria Stavers

Saarbrücken Tobias Keßler

Bei Marc Bolan gehen die Meinungen auseinander. War er nun ein Rockmusiker, der seinen Zenith früh erreicht und ziemlich zügig hinter sich hatte? Oder war er der alleine Begründer des Glamrock, ohne den es etwa David Bowies Bühnenfigur „Ziggy Stardust“ und Bowies folgende legendäre Karriere nie gegeben hätte? Bolan, 1947 als Mark Feld in London geboren, hatte 1967 die hippieske Band Tyrannosaurus Rex gegründet, sang zu psychedelischen Klängen bevorzugt von Feen, Elfen und Magiern – doch der kommerzielle Erfolg war weniger zauberhaft. Bis Bolan den Namen auf T.Rex verknappte und statt in die akustische Gitarre nun beherzt in die elektrische griff. Dazu Federboas, Glitzerschminke, Stiefeln mit hohen Absätzen, die einige Balance verlangten – der bunte „Glamrock“ der 1970er. Und David Bowie, ein Bekannter Bolans und bisher auch eher hippiesk unterwegs, schaute sehr aufmerksam hin.

Vier britische Nummer-1-Singles gelangen Bolan 1971/72: „Hot Love“, „Get it on“, „Telegram Sam“ und „Metal Guru“ – mit Textzeilen, die durchaus das Surreale streifen: „Du bist gebaut wie ein Auto / Du hast eine Radkappe“ heißt es etwa übersetzt in „Get it on“ oder auch „Ich fahre Rolls Royce / denn es ist gut für meine Stimme“ (im Klassiker „Children of the Revolution“). Bolan-Poster hingen in zahllosen Teenager-Zimmern, doch irgendwann blätterte der Lack von den Stiefeletten, die Hits wurden kleiner, vielleicht auch weil Bolan es nach den etwas simplen Hits etwas komplexer anging. Der Beginn eines reiferen Karriereabschnitts? Oder der Anfang vom Ende derselben? Darüber kann man nur spekulieren, denn Bolan starb am 16. September 1977 bei einem Autounfall in London, zwei Wochen vor seinem 30. Geburtstag.

Der Vergessenheit angeheim gefallen ist er seitdem nicht – nun erscheint ein pralles Doppel-Album, auf dem Kolleginnen und Kollegen ihren Hut ziehen und 26 Bolan-Oldies interpretieren. „AngelHeaded Hipster: The Songs of Marc Bolan and T.Rex“ entstand unter der Ägide des im April nach einer Corona-Erkrankung gestorbenen Produzenten Hal Wilner, der schon ähnliche Alben betreut hat - für so unterschiedliche Künstler wie Kurt Weill, Charlie Mingus und Nino Rota.

Marc Bolan Foto: BMG/Warner

Wie es bei solchen Tribute-Alben eben so ist, widmen sich die Künstlerinnen und Künstler den Vorlagen höchst unterschiedlich – mal mit viel Nähe zum Original, mal mit sehr wenig. Der Einstieg mit „Children of the Revolution“ lässt Schlimmes vermuten – US-Sängerin müht sich so mit Kieksen und Röhren ab, dass es weniger wie Revolution denn wie das Posieren in der neuen Rocker-Lederjacke aus dem Designerladen. Stimmlich auch ziemlich manieriert klingt Beth Ortons Version von „Hippy Gumbo“; durch diese Blues-Nummer muss man sich als Hörer etwas durchkämpfen. Aber eigenwilliger als „Bang a Gong (Get it on)“ von U2 ist die Version schon, während die Iren eine luftige, aber ziemlich konventionelle Version aufbieten, mit dem Kollegen Elton John am Piano.

CD 2 ist insgesamt stärker. US-Rocker Father John Misty macht aus Bolans im Original etwas flüchtig hingeraunten „Main man“ eine ergreifende Sehnsuchtsballade mit glockenhellem Gesang; bei Helga Davis wird aus „Organ Blues“ ein dunkles, mysteriöses, enorm atmosphärisches Stück, das komplexer wirkt als seine Vorlage. Auch Nena ist dabei – ihr „Metal Guru“ ist bunter Pop fürs Radio, der ein bisschen glatt wirkt. Marc Almond, ein zuverlässiger Freund des Theatralischen, brezelt bei „Teenage Dream“ den Rockballaden-Pomp mit irrlichternden Streichern und spanischen Trompeten zum großen Drama. Ein Höhepunkt ist „The Leopards“, im Original eine Verbindung aus Bolans Sprechgesang und einem weiblichen Background-Chor, ein Kontrast, den Gavin Friday hier noch verstärkt: auf der einen Seite sein großes tiefstimmiges Raunen mit etwas Leonard-Cohen-Aroma, auf der anderen ein Frauenchor wie aus Elvis‘ „In the Ghetto“ – absurd aufgedonnert, gleichzeitig mit großer Geste ans Herz gehend. Das gelingt auch einem der schönsten Aufnahmen des Albums: „Cosmic Dancer“ von Nick Cave, der aus dem Stück eine zarte, streicherumflorte Ballade macht, in der er scheinbar selbstvergessen singt, wie in Trance, als säße er mit geschlossenen Augen in einem dunklen Studio.