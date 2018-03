Zwei Nackenschläge für den VfL Repelen

Einen herben Rückschlag im Abstiegskampf musste Fußball-Landesligist VfL Repelen hinnehmen. Im direkten Duell gegen Mitkonkurrent SV Hönnepel-Niedermörmter unterlag der VfL daheim mit 1:2 (0:2). "Hö.-Nie." verkürzte den Rückstand in der Tabelle auf einen Punkt und hat noch drei Spiele mehr auszutragen. Und bekannt ist nun, dass eine Mannschaft mehr absteigt, als angenommen.

"Wir waren davon ausgegangen, dass die letzten beiden direkt absteigen und der Drittletzte Relegation spielt", so VfL-Trainer Sascha Weyen. Doch vor dem Spiel wurde klar: "Tatsächlich gibt es drei Absteiger und der Viertletzte spielt Relegationsplatz. Diese Info und die Niederlage waren für uns praktisch zwei Nackenschläge an einem Tag." Sollte "Hö.-Nie." durch die Nachholspiele vorbeiziehen, würde Repelen, aktuell Viertletzter, auf einen direkten Abstiegsplatz abrutschen.

Ins Spiel gegen Hönnepel-Niedermörmter fand Repelen zunächst überhaupt nicht. Die Gäste begannen dominant und gingen früh in Führung. Eine scharfe Hereingabe von Samet Kanoglu konnte VfL-Torwart Robin Bertok nur in die Mitte abwehren, wo Tim Seidel stand und den Ball aus rund 18 Metern volley in den rechten Torwinkel hämmerte (7.). "Der frühe Rückstand war Gift für uns", musste Weyen im Nachhinein zugeben.

In der Folge lief der Ball in Reihen der Gäste gut - und Repelen überwiegend hinterher. Der erste nennenswerte VfL-Angriff hätte aber dennoch beinahe den Ausgleich gebracht. Naser Ameti köpfte eine Hereingabe von Lewis Brempong freistehend aus kurzer Distanz am Gehäuse der Gäste vorbei (24.). Die nicht genutzte Möglichkeit zum 1:1 kam aus dem Nichts, doch sie vermochte den Gast offenbar zu schocken. "Hö.-Nie." verlor seine Linie, und das Spiel war anschließend offen. Umso ärgerlicher aus Repelener Sicht war das 0:2. In Unterzahl, Kanoglu wurde gerade abseits des Feldes behandelt, konterten die Gäste und Nils Hermsen schoss frei vor Bertok ein (39.).

Nach der Pause zeigte Repelen eine gute Reaktion und drängte nahezu die gesamte Zeit nach vorne. "Hö.-Nie." verpasste bei seinen Konterchancen das dritte Tor. Doch auch Repelen vergab mehrfach die Chance auf den Anschluss. So konnte Mevlüt Furkan Celik erst in der 83. Minute nach einem langen Pass von Oguzhan Alemdar am herauseilenden Gäste-Torwart Martin Hauffe vorbeigehen und zum 1:2 einschieben. Eine weitere Chance ließ Celik noch ungenutzt (87.).

"Leider haben wir das Anschlusstor zu spät gemacht", haderte Weyen und bilanzierte: "Ein Unentschieden wäre auch gerecht gewesen. Die Antwort in der zweiten Halbzeit war gut, der Wille war erkennbar. Da kann und will ich meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen."

VfL Repelen: Bertok, Maciejewski (61. Özcan), Brempong (46. Terasa), B. Etuk, Pehla, Ait Dada, Kizaki (46. Celik), Vardar, Ameti, Alemdar, Nowicki.