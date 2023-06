Junge Saarländer werden in Berlin ausgezeichnet Zwei junge Jeans-Tester gewinnen Preis

Ein weiterer Test bestand darin, Alltagsflecken aus Öl, Wachs und Rotwein aufzubringen und die Jeans dann mit einem Standard-Waschmittel zu waschen. Außerdem wurde jede Hose in einem Zeitraum von drei Monaten 52 Mal gewaschen gemäß der Pflegeanleitung. Carlo und Tim untersuchten aber auch, was die Hersteller über Lieferketten und Arbeitsbedingungen in den Herstellungsländern verraten. Herausgesucht hatten sich die beiden zwei Jeans aus dem unteren Preissegment, also unter 50 Euro von H&M und C&A. Das mittlere Segment zwischen 50 und 80 Euro wurde durch die Marken Scotch & Soda sowie Replay vertreten. Und dann opferten die beiden noch zwei richtig teure Jeans, nämlich je eine von Polo by Ralph Lauren und Hugo Boss. Letztere war am Ende auch jene Hose, die insgesamt am besten abschnitt – auch bei der Transparenz. „Da haben wir gesehen, dass das Unternehmen ganz massiv daran arbeitet, vor Ort an der Verbesserung der Arbeitsbedingungen mitzuwirken“, erzählt Tim. Aber auch die Kleiderkette H&M bekam ein Lob der Schüler. Er kläre die Verbraucher gut über die Produkte auf.