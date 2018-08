Zwei der besten Burgerläden liegen in NRW

Der Burger ist längst kein Fastfood mehr. Immer mehr Restaurants versuchen, sich den ungewöhnlichsten Burger aller Zeiten einfallen zu lassen. Manche bauen dafür in die Höhe, andere setzen auf teuren Inhalt (zum Beispiel Blattgold), wieder andere versuchen es mit Heimatgefühl und füllen Röstis oder Bratwürstchen zwischen die Burgerpatties.

Wer essen geht, möchte aber vor allem eines: schmecken soll es. Um herauszufinden, welche Burger-Restaurants in Deutschland die besten sind, hat die Reisewebseite Tripadvisor die Bewertungen ihrer Reisenden analysiert. Heraus gekommen ist eine Top Ten - in der NRW nicht nur einmal, sondern sogar zweimal vorkommt. Das gesamte Ranking inklusive Fotos von den Burgern finden Sie hier.

Zwar führen Restaurants in Berlin und München die Liste an. Auf Platz acht und neun befinden sich aber Burger-Restaurants aus Duisburg und Dortmund.

Die Burger in NRW finden in Deutschland-Rankings immer wieder Erwähnung. Zuletzt hatte es 2016 der Wagyu-Gruyere-Cheese Avocado-Burger aus dem What's Beef in Düsseldorf unter die Top 20 im Burger City Guide geschafft. Der größten Burger Community auf Facebook.

(ham)