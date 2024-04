Zuschüsse für Neunkirchen Über 850 000 Euro für die Kreisstadt

Mit rund 850 000 Euro unterstützt das Innenministerium Projekte in Neunkirchen: 126 547 Euro werden für die Sporthalle in Wellesweiler eingesetzt, um den aufgrund seines Alters und intensiven Schul- und Vereinssports stark beanspruchten Sportboden zu erneuern. „Die Investition in die Erneuerung des kompletten Sporthallenbodens ist von großer Relevanz, um optimale Bedingungen für den schulischen und vereinsmäßigen Sportbetrieb in Wellesweiler zu gewährleisten“, so Innenminister Reinhold Jost.