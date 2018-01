Zum Praktikum nach Izmir

Dass Schüler im ersten Jahr der Oberstufe ein Praktikum absolvieren, ist nichts Besonderes. Die meisten suchen sich einen Platz in Duisburg und Umgebung. Manchmal aber läuft es anders. So macht Tunahan Yaman, Schüler des Krupp-Gymnasiums, ein Praktikum in der Türkei; noch bis Anfang Februar arbeitet er in der Nähe von Izmir. Seine Heimatstadt verlassen hat auch Mitschüler Corvin Schmeier. Er kam zwar nur bis Köln - erlebt bei der Produktionsfirma Action Concept aber spannende Dinge. In den folgenden Berichten erzählen die zwei von ihren Erlebnissen. Den Anfang macht Tunahan Yaman.

"Ich absolviere mein Praktikum in einer Architekturfirma namens Alkar in Uak, Banaz. Jetzt fragen sich einige, wieso absolviert er sein Praktikum in der Türkei. Ich wollte gern wissen, wie das Arbeitsleben in der Türkei aussieht. Später möchte ich auch ein Praktikum in Deutschland absolvieren und danach beide Arbeitsstellen vergleichen. Vielleicht habe ich vor, mein weiteres Leben in der Türkei zu verbringen und dann natürlich dort zu arbeiten. Da können diese Erfahrungen sehr wertvoll sein. Außerdem nutze ich die Gelegenheit und besuche nach meiner Praktikumszeit meine Bekannten und Verwandten. Ich würde es für Schüler empfehlen, die vorhaben, in einem anderen Land zu leben oder die das Arbeitsleben in anderen Ländern erforschen wollen."

Dagegen arbeitet Corvin Schmeier derzeit bei den Machern von TV-Serien wie "Alarm für Cobra 11". "In der Firma Action Concept gibt es zwei Abteilungen, einmal das Set, dazu zählen die Produktionsleiter und die Regie, aber auch die Ton- und Kameraleute. Als Zweites gibt es die Büroabteilung, in der etwa Drehorte herausgesucht oder die Hotels der Schauspieler gebucht werden. Ich bin am Set, werde aber sicher noch im Büro beim Schnitt vorbeischauen.

Mein erster Arbeitstag begann um 10 Uhr in Köln-Rodenkirchen. Dort habe ich mir erst das Setting und das Produktionsset von "Alarm für Cobra 11" angeschaut. Danach habe ich direkt mitgeholfen, die Kameras und das Set für die verschiedenen Perspektivenwechsel der Szenen vorzubereiten. Nach der Mittagspause habe ich mir die gedrehten Szenen angeschaut.

Tags drauf begann mein Arbeitstag um 9 Uhr in Wesseling. Dort half ich bis 13 Uhr beim Aufbau der Set-Anlage. Nach dem Mittagessen wurde ich zu einem neuen Drehort ins Radisson Hotel in Köln-Deutz gefahren. Dort habe ich geholfen, den Dreh vorzubereiten, indem ich das Signal dazu gegeben habe und aufgepasst habe, dass keine Person beim Dreh stört. Ich bin gespannt, was die nächsten Tage noch bringen werden."

(RPN)