später lesen Aus dem Zoo in Münster ausgebrochen Polizei muss drei ausgebüxte Affen einfangen Teilen

Twittern







Achtung, am Aasee in Münster turnt ein ausgebrochener Affe herum - so lautete der erste Hinweis der Polizei auf Twitter. Am Donnerstagmittag gab es Entwarnung: alle Tiere sind wieder im Zoo.