Zeugen des Archiv-Einsturzes: "Die Erde hat sich aufgetan"

Im Prozess um den Einsturz des Kölner Stadtarchivs haben Augenzeugen geschildert, wie sie das Unglück erlebt haben. "Schon auf der Anfahrt habe ich eine riesengroße Staubwolke wahrgenommen", sagte ein Polizist, der am 3. März 2009 mit seinem Motorrad als erster Beamter am Einsatzort eintraf. "Vor mir sah ich einen meterhoch verschütteten Straßenzug. Unmittelbar vor diesem Trümmerberg stand ein Bus, und eine Vielzahl von flüchtenden Personen lief mir entgegen", sagte der 44-Jährige vor dem Kölner Landgericht. "Ich habe erst nicht verstanden, was da passiert ist." Der Boden vibrierte. Er wisse noch genau, wie unheimlich es war, "sich in einem Bereich zu befinden, wo der Boden bebt". Aus dem Gymnasium gegenüber dem Archiv "strömten Unmengen von Schülern raus". Es sei "ein riesengroßes Wunder", dass es nicht noch mehr Opfer gab.