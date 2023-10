Nachfolger von Birgit Biehl Yannick von Ehren setzt auf Bürgernähe

Sein Abitur legte Yannick von Ehren 2009 am Theodor-Heuss-Gymnasium in Sulzbach ab. An der Fachhochschule für Verwaltung des Saarlandes in Göttelborn studierte er Verwaltungswissenschaften, wurde 2012 Diplom-Verwaltungswirt. Beim Landesamt für Soziales in Saarbrücken folgte seine erste Anstellung, bis 2015 noch als Sachbearbeiter. Im Anschluss folgte die erste Beförderung – zum Leiter des Referates D2. „Als jüngster und neuster Mitarbeiter“, wie er erzählt, wurde dies von mancher Seite kritisch beäugt. Dass er schließlich doch fünf Jahre in diesem Amt verblieb, spricht für eine gelungene Arbeit. „Das hat mir auch Spaß gemacht“, sagt Yannick von Ehren.