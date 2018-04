Frau findet Leiche in Wuppertaler Parkhaus

Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei hält sich mit weiteren Angaben zum Fall zurück und verweist auf die laufenden Ermittlungen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Nummer 0202-2840 zu melden.

Entdeckt wurde die männliche Leiche am Mittwochmittag gegen 12.25 Uhr von einer 63-Jährigen, die ihr Auto in dem Parkhaus an der Hans-Böckler-Straße in Uellendahl-Katernberg geparkt hatte.

(sef)