später lesen 60-jähriger Bekannter des Opfers unter Tatverdacht 47-Jähriger in Wuppertal erstochen Teilen

Twittern







Ein 47-jähriger Mann ist in Wuppertal in der Wohnung eines Bekannten erstochen worden. Die Polizei nahm den 60-jährigen Tatverdächtigen in der Wohnung fest.