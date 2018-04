später lesen Wohnungsbrand Frau stirbt bei Feuer in Mönchengladbach FOTO: Teilen

Bei einem Feuer in einer Wohnung in Mönchengladbach ist in der Nacht zu Ostermontag die 63 Jahre alte Bewohnerin gestorben. Der Brand war im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen.