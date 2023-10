Wohnen im früheren Maschinenförderhaus Kreativer Platz zum Wohnen und Arbeiten

Eine Öffnung im oberen Bereich der Halle ermöglicht einen gigantischen Ausblick in die Industrielandschaft. Auch ungewöhnlich: Unten im alten Schaltschrank hat die Waschmaschine einen Platz gefunden. Geheizt wird übrigens mit Fernwärme. Die Idee, das Haus-in-Haus-Prinzip mittels Frachtcontainern umzusetzen, hatte Architekt Bernd Decker von Schaus Decker Architekten in Sulzbach: „Leitgedanke war die zukunftsgerichtete Weiterentwicklung des Industriedenkmals unter weitest gehendem Erhalt aller originalen Bauteile und Maschinen.“ Bevor all das möglich war, wurde der Stahlskelettbau, 1959 zum Schutz der Bergbautechnik vor Witterung errichtet, saniert. Die harmonisch wirkenden Fassaden, die mit Klinkermauerwerk ausgefacht sind, wurden nur gebürstet und gereinigt. Die flächenbündig angebrachten elf Meter hohen Fensterbänder an Ost- und Westseite erhielten eine neue Verglasung, und das Flachdach wurde abgedichtet. All das war auch möglich, weil die Deutsche Stiftung Denkmalschutz das Projekt mit 50 000 Euro unterstützte und die Bauherren enorm viel Eigenleistung erbrachten. So leben und arbeiten die Spaniols nun in außergewöhnlichem Ambiente an einem Ort, der Bergbaugeschichte atmet. „Das Gebäude passt zu uns, und wir fühlen uns wohl hier“, sagt Stefan Spaniol.