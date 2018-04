Wohnmobilisten sammeln sich am Rhein

Eine Kette mit dem Schild "belegt" zeigt es an: Am Osterwochenende ist es schwer, auf dem Wohnmobilstellplatz an der Rheinpromenade noch einen Platz zu bekommen. Glück gehabt hat Familie Rühlemann aus Erkrath. Ebenfalls campingbegeisterte Bekannte haben schon im Voraus bezahlt und reserviert. So haben Vater Ludger, Mutter Sibylle und Sohn Clemens es sich mit einem Campingtisch vor dem neuen Fiat bequem gemacht. Der andere Sohn Christoph ruht sich im Inneren des großen Fahrzeugs aus.

"Das ist unsere Testfahrt mit dem neuen Wohnmobil", erzählt Sibylle Rühlemann. Der Vorgänger hatte 17 Jahre auf dem Buckel und nur eine rote Plakette. "Zwei, drei Dinge sind am neuen Auto noch nicht ganz so, wie wir es uns vorgestellt haben", ergänzt ihr Mann. Die erste Nacht war etwas unruhig: Das Stromaggregat des Zirkus Flic Flac, der in unmittelbarer Nachbarschaft Station gemacht hat, ist nämlich gut zu hören.

Auch der Besuch auf dem Platz in Wesel ist eine Premiere. Sonst hatte man mit dem Vorgängerauto schon oft Kurztouren am Niederrhein gemacht, vor allem nach Kevelaer und Geldern.

"Der Platz ist gut. Von Strom bis Brötchenservice stimmt die Infrastruktur", weiß der 55-Jährige zu berichten, der auch beruflich in Wesel viel zu tun hat. Am Morgen hat die Familie die Innenstadt besucht - und war positiv überrascht, wie lebendig sie sich präsentiert. "Mit dem Markt ist da ja einiges los", sind sich Ludger und Sibylle Rühlemann einig. Aber eigentlich ist ihnen die Ruhe bei ihren Trips am wichtigsten. "Wir wohnen in einem Mehrfamilienhaus. Da ist man schon froh, wenn man ein bisschen für sich ist", erklärt Sibylle Rühlemann. Trotzdem: Ein wenig Zuhause möchte die 52-Jährige auch im Urlaub nicht missen: "Ich möchte im eigenen Bett schlafen, auch wenn ich unterwegs bin", beteuert sie.

Nicht nur Wesel und den Niederrhein macht die vierköpfige Familie unsicher: Zweimal im Jahr geht es für drei Wochen in die Berge. Und da wird es richtig sportlich: Vater Ludger und die beiden Söhne erklimmen per Rad Alpenpässe wie das Stilfser Joch, immerhin den zweithöchsten seiner Art. "Für Triathlon fehlt mir nur das Schwimmen", bekennt Clemens Rühlemann, der sein Hobby auch ein bisschen zum Beruf machen möchte. Der 29-Jährige ist nämlich Sportstudent. Ganz so einsam, wie man es sich vielleicht vorstellt, ist das Leben des Wohnmobilisten aber in der Realität nicht. "Man lernt auf den Plätzen schon viele Leute kennen - und manchmal entwickeln sich Freundschaften", erzählt Ludger Rühlemann. Und dann werden auch die Urlaubstermine schon manchmal abgestimmt, um der gemeinsamen Campingleidenschaft zu frönen.

(cb)