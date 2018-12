Klar, Raclette macht gar keine Arbeit, Fondue ebenso wenig und der Einkauf der Getränke erledigt sich auch von selbst. So zumindest der Kommentar der Partner, denen üblicherweise nur der Part des Dekantierens des Weins und des Gäste-Begrüßens zufällt.

Horizont ist in unseren Breiten aber auch noch etwas anderes als die oben beschriebene Linie. Die Chorformation Horizont gehört in der Region zu denen, die ihre Zuhörer mit der Portion Besinnlichkeit und auch Lebensfreude versorgen, die es braucht, um auch im neuen Jahr wieder mit Elan durchzustarten. Wer Horizont erleben möchte, ist am Sonntag, 6. Januar, 17 Uhr, in die evangelischen Kirche in Elversberg eingeladen. Die vier- bis sechstimmigen Chorstücke werden von einem Instrumental-Ensemble begleitet. Ein Vergnügen, das für die Zuhörewr wirklich kosten- und mühelos ist. Eine seltene Sache in diesen Zeiten.