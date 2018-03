Wo bleibt der Aufschrei der EU über den völkerrechtswidrigen Überfall der Türken in Syrien? Bei den Kriegsgräueln in Ost-Ghouta hat man sich überboten mit Verurteilungen Assads und – natürlich! – der Russen; bei ähnlichen „Taten“ der türkischen Armee duckt man sich weg – die Türkei gehört zur Nato. Erdogan weiß das. Er wird auch den Irak überfallen, da er damit rechnen kann, dass die USA im Ernstfall wie bei den syrischen Kurden ihm die Verbündeten verkaufen werden. Kein Wunder, dass bei uns lebende Türken stolz auf Erdogan sind, der die Großen der (westlichen) Welt am Nasenring hinter sich herzieht …