WM 2022 Katar : Möglicher deutscher Gegner im WM-Achtelfinale: Marokko und Kroatien kommen eine Runde weiter

Al-Rajjan Vize-Weltmeister Kroatien hat sich ins Achtelfinale der Fußball-WM in Katar gezittert. Marokko sicherte sich überraschend den Gruppensieg in Gruppe F und könnte Gegner der deutschen Elf werden.

Kroatien schaffte es mit einem 0:0 gegen Belgien am Donnerstag (1. Dezember) in Al-Rajjan als Zweiter der Gruppe F in die K.o.-Runde. Die als Turnier-Mitfavorit gehandelten Belgier schieden dagegen durch die Nullnummer bereits in der Vorrunde aus. Den Gruppensieg sicherte sich Marokko durch ein 2:1 (2:1) gegen die Kanadier, die schon vorher keine Chance mehr auf ein Weiterkommen hatten. Marokko wäre damit ein möglicher Gegner des deutschen Teams im Achtelfinale, sollte sich die DFB-Auswahl am Abend noch als Zweiter der Gruppe E dafür qualifizieren.