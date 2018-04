später lesen Zweite Verkaufsphase für Tickets endet Alle deutschen Vorrundenspiele bei WM ausverkauft Teilen

Twittern







Die zweite Verkaufsphase von Tickets für Spiele der Weltmeisterschaft in Russland endet am Dienstag. Eintrittskarten für die Vorrundenpartien der deutschen Auswahl sind nicht mehr verfügbar, wie am Ostermontag auf der Online-Ticketbörse des Fußball-Weltverbandes Fifa zu sehen war.