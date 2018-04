später lesen Angriff in Witten Tatverdächtiger stellt sich nach tödlichem Messerstich an Kiosk Teilen

Nach einer tödlichen Messerattacke an einem Kiosk in Witten hat sich der Tatverdächtige gestellt. Ein 18-Jähriger war in der Nacht zu Sonntag im Streit um eine Wodkaflasche angegriffen worden. Er starb noch am Tatort.