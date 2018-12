später lesen Klage der Umwelthilfe Zwei Diesel-Fahrverbote Gegenstand vor Gericht FOTO: Marijan Murat FOTO: Marijan Murat Teilen

In Darmstadt sind sie bereits sicher, in Wiesbaden drohen sie: Fahrverbote für ältere Diesel-Fahrzeuge. An diesem Mittwoch verhandelt das Verwaltungsgericht eine Klage der Deutschen Umwelthilfe (DUH) gegen den Luftreinhalteplan der hessischen Landeshauptstadt. dpa