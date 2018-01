später lesen Automobilindustrie Wohl sechs Monate Kurzarbeit bei Opel in Rüsselsheim FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

Noch in dieser Woche beginnt im Opel-Werk in Rüsselsheim eine voraussichtlich sechsmonatige Kurzarbeit. Die Bundesagentur für Arbeit habe dies bewilligt, so ein Unternehmenssprecher am Montagabend. dpa