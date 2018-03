später lesen Düsseldorf Wo bekomme ich Bitcoins her? Teilen

Wer in Bitcoin investieren will, muss vor allem eins: viel lesen. Die erste Frage, die sich einem stellt: Wo bekommt man Bitcoins überhaupt her? Es gibt zahlreiche Handelsplattformen im Internet, auf denen man sie kaufen kann. Diese Plattformen zumindest kurz zu studieren, ist ratsam, denn nicht alle sind erfolgreich. So manche ist bereits pleitegegangen. Philipp Jacobs