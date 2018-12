später lesen 10,38 Milliarden Kundenfahrten Wieder steigen mehr Menschen in Busse und Bahnen FOTO: Arne Immanuel Bänsch FOTO: Arne Immanuel Bänsch Teilen

Wachsende Einwohnerzahlen in den Städten lassen die Fahrgastzahlen in Bussen und Bahnen weiter steigen. Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen rechnet mit 10,38 Milliarden Kundenfahrten in diesem Jahr. dpa