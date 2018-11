Foodwatch sucht die „größte Werbelüge des Jahres“

Wer Olivenöl kauft, darf normalerweise erwarten, dass in der grünen Glasflasche auch Olivenöl drin ist. Normalerweise. Zufolge der Verbraucherorganisation Foodwatch ist das längst nicht immer so. Und der Olivenöl-Fall ist nicht der einzige, bei dem die Hersteller auf den Etiketten ihrer Produkte schummeln. Zu süß, zu fett, zu viele Zusatzstoffe, zu teuer – Foodwatch hat jetzt fünf Produkte nominiert, deren Slogans die Verbraucher täuschen sollen. Gesucht wird die dreisteste Werbelüge, die anschließend mit dem Schmähpreis „Der Goldene Windbeutel“ prämiert wird. Abstimmen können die Verbraucher im Internet selbst. Die Kandidaten:

„Kids Tomato Ketchup“ von Heinz

Die Kinder-Variante des bekannten Ketchup-Herstellers koste bis zu 40 Prozent mehr als das Light-Pendant für Erwachsene. Dabei sei in den beiden Flaschen exakt der gleiche Ketchup enthalten – eine Abzocke für Eltern, kritisiert Foodwatch. Hinzu komme, dass nach Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gezuckerte Ketchups gar nicht für Kinder beworben werden sollten.

„Erbsen-Eintopf“ von Edeka

Auf der Vorderseite der Eigenmarke „Gut & Günstig“ verspricht Edeka „Garantiert ohne: geschmacksverstärkende Zusatzstoffe“. Wer auf die kleingedruckte Zutatenliste auf der Dosen-Rückseite schaue, könne trotzdem zehn Zusatzstoffe entdecken.

„Glacéau Smartwater“ von Coca Cola

Hinter dem „Dampf-destillierten“ Premium-Mineralwasser steckt laut Foodwatch ein simpler Trick: Das Wasser werde verdampft und wieder aufgefangen, verlorene Mineralstoffe künstlich hinzugefügt. Das sei unnütz und zudem Abzocke. „Nicht besser als ein stinknormales Mineralwasser, aber bis zu siebenmal teurer“, sagt Foodwatch.

Müsliriegel „Corny Milch“ von Schwartau

„Mit dem Plus an Calcium und „mit wertvollem Getreide“ gebe Schwartau den Riegel als ideale Zwischenmahlzeit aus. Tatsächlich bestehe das Produkt zu 50 Prozent aus Zucker und Fett. Das sei mehr als in einer Schokolade-Sahne-Torte, vergleicht Foodwatch.

„Bratöl Olive“ von Dennree

Der Bio-Hersteller wirbt mit „reinem Genuss“ und zeigt dazu große Oliven auf dem Etikett. Dabei besteht das vermeintliche Olivenöl fast zur Hälfte aus weniger hochwertigem Sonnenblumenöl. Irreführend, kritisiert Foodwatch.

Bis zum 2. Dezember läuft die Abstimmung. Der Preis wird bereits zum achten mal vergeben.