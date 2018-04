später lesen Cupertino Warum sich Cook von Zuckerberg distanziert Teilen

Normalerweise halten sich Top-Manager mit öffentlichen Äußerungen über andere Unternehmen eher zurück. Nicht so Apple-Chef Tim Cook. Er war in den vergangenen Tagen einer der schärfsten Facebook-Kritiker. "Die Wahrheit ist, wir hätten tonnenweise Geld mit unseren Kunden schaufeln können - wenn der Kunde unser Produkt wäre. Wir haben uns dagegen entschieden", sagte Cook zuletzt in einem Interview. Auf die Frage, was er in der aktuellen Lage von Facebook-Chef Mark Zuckerberg tun würde, unterbrach Cook den Fragesteller und sagte: "Ich würde nicht in dieser Situation sein." Florian Rinke