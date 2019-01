später lesen Sicherheitsbeschäftigte Warnstreiks: Fluggäste müssen erneut mit Ausfällen rechnen FOTO: Paul Zinken FOTO: Paul Zinken Teilen

Twittern







Nach Ausfällen in Berlin zum Wochenbeginn müssen Flugreisende am Donnerstag gleich in mehreren deutschen Städten mit Streichungen gebuchter Flüge rechnen. dpa