später lesen Überraschender Führungswechsel VW steht vor Personalrochade - auch Personalchef muss gehen FOTO: Axel Heimken FOTO: Axel Heimken Teilen

Twittern







Der VW-Konzern will seine Führungsspitze umbauen. Dies könne auch zu personellen Veränderungen im Vorstand und bei den Ressortzuständigkeiten führen, teilte die Volkswagen AG am Dienstag in Wolfsburg mit. dpa