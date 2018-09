später lesen Musterverfahren VW-Anleger wollen Konzern Abgasrechnung vorlegen FOTO: Hauke-Christian Dittrich FOTO: Hauke-Christian Dittrich Teilen

VW-Anleger fordern im Musterverfahren Schadenersatz in Milliardenhöhe für erlittene Kursverluste im Abgasskandal. Am Vormittag beginnt die mündliche Verhandlung vor dem Oberlandesgericht Braunschweig - allerdings in der Stadthalle. dpa