später lesen Fehlerhafte Schweißnähte Vorzeigezug ICE4 muss nachgebessert werden Teilen

Twittern







Die Deutsche Bahn nimmt wegen Fertigungsfehlern vorerst keine neuen ICE4-Züge von Bombardier und Siemens mehr an. An dem Zug, der zum Rückgrat des Fernverkehrs werden soll, fanden sich Fehler an Schweißnähten. dpa