Vor Zahlenflut aus USA halten sich Anleger bedeckt

Nach einem fulminanten Jahresstart ist dem Dax am Mittwoch im frühen Handel die Luft ausgegangen. Das deutsche Börsenbarometer gab um 0,25 Prozent auf 13.352,20 Punkte nach. Die Dynamik der Kursgewinne hatte sich bereits in den vergangenen Tagen abgeschwächt. dpa

Eine zunehmend vorsichtige Haltung haben Anleger am Donnerstag am deutschen Aktienmarkt eingenommen. Der Dax gab am Nachmittag um 0,46 Prozent auf 13 220,70 Punkte nach.

Der Aktienstratege Christian Schmidt von der Helaba vermutete, „dass sich die Marktteilnehmer im Vorfeld der allmählich Fahrt aufnehmenden US-Quartalsberichtssaison zunächst bedeckt halten“.

In der nächsten Woche kommt die Saison der Quartalszahlen in den USA mit Ergebnissen von Schwergewichten wie UnitedHealth, IBM und mehreren Großbanken langsam in Schwung. Der Analyst Jens Klatt vom Broker JFD schließt nicht aus, dass es dann für den Dax statt auf ein neues Rekordhoch zurück auf 13 000 Punkte gehen könnte: „Besonders, wenn die in den kommenden Tagen eingeleitete Berichtssaison die ein der andere Enttäuschung bringt.“ Zumal die US-Börsen in den vergangenen Monaten von einem Rekordhoch zum nächsten geeilt waren.

Auch der feste Euro sprach am Donnerstag gegen die Aktien der stark exportorientierten deutschen Unternehmen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat baldige Änderungen ihrer offiziellen Wortwahl zur künftigen Geldpolitik in Aussicht gestellt. Am Markt wurde dies als Hinweis auf eine künftig möglicherweise weniger lockere Geldpolitik gewertet. Das trieb den Euro nach oben.

Der MDax der 50 mittelgroßen Börsenwerte verlor 0,5 Prozent auf 26 818,23 Zähler. Der Technologie-Index TecDax legte dagegen um 0,11 Prozent auf 2652,63 Punkte zu.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,33 Prozent am Vortag auf 0,32 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,05 Prozent auf 140,37 Punkte. Der Bund-Future gab um 0,01 Prozent auf 163,66 Punkte minimal nach. Der Euro kostete zuletzt 1,2028 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,1992 (Dienstag: 1,1932) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8339 (0,8381) Euro gekostet.