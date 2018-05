Vonovia setzt auf Tempo bei Zukauf in Schweden

"Wir spielen in unserer Branche ganz oben mit - in der Champions League", sagte Buch. Vonovia hatte sich zuletzt verstärkt abseits des deutschen Heimatmarkts nach Übernahmezielen umgesehen und war in Schweden fündig geworden. Nach zwei Übernahmen in Österreich und einer strategischen Partnerschaft in Frankreich bietet der Konzern nun 9,6 Milliarden schwedische Kronen (900 Millionen Euro) für Victoria Park, das rund 14.000 Wohnungen in Stockholm, Göteborg und Malmö besitzt.

(rtr)