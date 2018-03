Erreichen die Werte der Reifen ein kritisches Niveau, sendet das System automatisch einen Alarm - etwa an die Zentrale oder den Fahrer. Vodafone übermittelt die Daten von der Empfängereinheit, die mit einer Sim-Karte ausgestattet ist, über sein Mobilfunknetz annähernd in Echtzeit an einen Server von Continental. Für die Lkw-Fahrer bedeute das weniger Reifenpannen und Unfälle, hieß es.

(dpa)