später lesen Börse in Frankfurt Versöhnliche Töne im Handelsstreit beflügeln Dax FOTO: Christoph Schmidt FOTO: Christoph Schmidt Teilen

Twittern







Der am Mittwochmittag eingeschlagene Erholungstrend am deutschen Aktienmarkt setzt sich schwungvoll fort. Der Dax kletterte in den ersten Handelsminuten um 1,70 Prozent auf 12.160,60 Punkte. dpa