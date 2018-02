Verdi ruft Postzusteller in NRW zu Warnstreik auf

In den vergangenen Wochen hatten sich Arbeitgeber und Arbeitnehmervertreter dreimal getroffen und dabei keine Einigung erzielt. Verdi fordert sechs Prozent mehr Gehalt für die rund 130.000 Tarifbeschäftigten in Deutschland. Die Post lehnt dies als zu hoch ab. Vorstandschef Frank Appel hatte erklärt, der Konzern habe "keinen großen Spielraum für signifikante Steigerungen der Löhne". Das weltweit agierende Unternehmen fahre den Löwenanteil seiner Gewinne im Ausland ein: "Das Geld ist in anderen Ländern verdient worden."

"Die von der Deutschen Post AG angedachte Nullrunde für dieses Jahr ist für uns vollkommen inakzeptabel", sagte die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Andrea Kocsis. "Die Geduld der Kolleginnen und Kollegen ist am Ende", betonte Uwe Speckenwirth, Landesfachbereichsleiter Postdienste der Gewerkschaft in NRW. Die Post kritisierte die Warnstreiks als "unnötig". Am 26. und 27. Februar soll es in Bonn neue Gespräche geben.

(dpa/rtr)