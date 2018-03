später lesen Urteil in Kalifornien US-Richter: Kaffeehäuser müssen vor Krebsgefahr warnen FOTO: Richard Vogel FOTO: Richard Vogel Teilen

Twittern







Kaffee in Kalifornien könnte bald mit einem Warnhinweis serviert werden. Kaffeehausketten in dem US-Westküstenstaat sollen einem Gericht in Los Angeles zufolge zukünftig auf ihren Kaffeeprodukten vor Krebsgefahr warnen. dpa