US-Kursgewinne ziehen vor allem Tech-Werte nach oben

Die Marke von 13 000 Punkten im Dax bleibt am letzten Handelstag des Jahres weiter umkämpft. Doch zum Handelsauftakt fehlten ausreichend starke positive Impulse. dpa

Die deutlichen Kursgewinne der Technologiewerte in den USA haben dem Dax wieder ins Plus geholfen. Der deutsche Leitindex stieg bis zum Mittag um 0,32 Prozent auf 12.912,02 Punkte.

Tags zuvor war das Börsenbarometer noch belastet durch den starken Euro mit 12.745 Punkten zeitweise auf das tiefste Niveau seit Ende September 2017 abgesackt bevor eine Stabilisierung einsetzte.

Die deutschen Nebenwerte-Indizes legten noch deutlicher zu: Der MDax der mittelgroßen Werte gewann 0,63 Prozent auf 26.285,36 Zähler, und der Technologiewerte-Index TecDax zog um 1,11 Prozent auf 2583,15 Punkte an. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es derweil nur etwas nach oben.

Am Dienstag war der breit aufgestellte US-Technologiewerteindex Nasdaq Composite auf ein Rekordhoch gestiegen und hatte erstmals über der Marke von 7000 Punkten geschlossen. Die Kursgewinne spiegeln Experten zufolge die Wachstumserwartungen der Anleger mit Blick auf die Weltwirtschaft wider. Auch die Kurse in China und Hongkong stiegen daraufhin am Morgen weiter, während in Japan feiertagsbedingt im neuen Jahr noch nicht gehandelt wurde.

Aktien deutscher Tech-Unternehmen folgten der Entwicklung an der US-Technologiebörse und legten überdurchschnittlich zu. So zählten im Dax die Papiere des Halbleiterkonzerns Infineon mit einem Plus von rund 2 Prozent zu den Favoriten.

Im TecDax ging es für die schon jüngst erholten Aktien des Solartechnikherstellers SMA Solar um fast 5 Prozent bergauf, womit sie ihre deutlichen Verluste nach der Senkung des Umsatzziels im November weiter eindämmten.

Beim Windturbinenhersteller Nordex konnten sich die Anleger über eine Fortsetzung der schon im Dezember angelaufenen Erholung freuen: Die Anteilsscheine gewannen gut 4 Prozent. 2017 waren sie mit minus 57 Prozent noch abgeschlagenes Index-Schlusslicht.