US-Behörde zweifelt an Monsanto-Deal

Bayer-Chef Werner Baumann hat ihm bereits zweimal seine Pläne erläutert. Bayer will Monsanto für 59 Milliarden Euro übernehmen und nahezu sein gesamtes Saatgut-Geschäft abgeben, um die Bedenken der Wettbewerbshüter zu zerstreuen. Die EU hat grünes Licht signalisiert und will bis zum 5. April entscheiden. Baumann hatte unlängst erklärt, dass die Verhandlungen mit den USA schwieriger liefen als die in Europa.

(anh/rtr)