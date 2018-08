Tesla-Chef bestätigt Gespräche mit Saudis

Nach der aufsehenerregenden Ankündigung von Tesla-Chef Elon Musk, den Elektroautobauer womöglich von der Börse zu nehmen, will der Verwaltungsrat des Unternehmens die Pläne von einem unabhängigen Spezialausschuss prüfen lassen. Tesla gab offiziell bekannt, dass das dreiköpfige Gremium die volle Autorität des Direktoriums erhalten habe, Musks Idee einer möglichen Privatisierung voranzutreiben. Bislang sei dem Ausschuss jedoch noch kein formaler Vorschlag für einen potenziellen Deal unterbreitet worden, mit dem Tesla von der Börse zurückgezogen werden könnte.

Musk hatte Anleger vor einer Woche mit einem überraschenden Tweet aufgeschreckt, demzufolge er erwäge, Tesla zum Aktienkurs von 420 Dollar zu privatisieren. Die Finanzierung dafür sei gesichert. Vor allem letztere Aussage ist brisant, da viel Geld nötig wäre und der Beleg einer Zusage von Investoren bislang fehlt. Dies könnte Konsequenzen durch die Börsenaufsicht und Anlegerklagen wegen Marktmanipulation nach sich ziehen. Am Montag hatte Musk erklärt, er stehe mit dem Staatsfonds Saudi-Arabiens und einer Reihe anderer Investoren im Austausch – eine Finanzierungszusage erwähnte er aber nicht.

Er rechne damit, dass etwa ein Drittel der Teilhaber verkaufen würden. Deshalb werde eine Privatisierung auch nicht mehr als 70 Milliarden Dollar kosten, sondern etwa 23,6 Milliarden Dollar.

Der Fonds werde zum großen Teil Firmenanteile und keine Schulden übernehmen, postete Musk. Der Vertrag sei noch nicht unterschriftsreif, dennoch habe er nach einem Treffen Ende Juli keinen Zweifel daran, dass es zu einem Vertragsabschluss kommen werde. Deswegen habe er vergangene Woche auch einen entsprechenden Tweet abgesetzt.

Der Chef des Elektroautobauers lässt sich nach eigenen Angaben bei seinen Plänen für einen Rückzug von der Börse von der Kapitalbeteiligungsgesellschaft Silver Lake und der Investmentbank Goldman Sachs beraten. Musk schrieb auf Twitter, diese fungierten als Berater in Finanzfragen. In Rechtsfragen arbeite er mit der New Yorker Anwaltskanzlei Wachtell, Lipton, Rosen & Katz sowie mit der Kanzlei Munger, Tolles & Olson in Los Angles zusammen.

Musks Mitteilung wurde vor Börsen-Öffnung (Ortszeit) veröffentlicht. Investoren reagierten zunächst kaum.

Musk schrieb, der Fonds habe Tesla in den vergangenen beiden Jahren mehrfach angesprochen und vor kurzem fünf Prozent der Unternehmens-Anteile gekauft.